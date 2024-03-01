В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу

Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, в пятницу в интернете появилась информация об отказе в представлении гостиничных услуг участнику СВО. На видео, которое опубликовали несколько Telegram-каналов, запечатлено, как предположительно администратор гостиницы «Гараж» в Сызрани отказалась заселять военнослужащего СВО без паспорта. При этом боец готов был предоставить оригинал военного билета и ксерокопию паспорта.