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В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу

САМАРА, 1 мар — РИА Новости. Прокуратура Самарской области сообщила, что проверяет данные из интернета о нарушении прав военнослужащего, участвовавшего в СВО, при заселении в гостиницу в Сызрани.
Источник: © РИА Новости

Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, в пятницу в интернете появилась информация об отказе в представлении гостиничных услуг участнику СВО. На видео, которое опубликовали несколько Telegram-каналов, запечатлено, как предположительно администратор гостиницы «Гараж» в Сызрани отказалась заселять военнослужащего СВО без паспорта. При этом боец готов был предоставить оригинал военного билета и ксерокопию паспорта.

«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», — говорится в сообщении прокуратуры.

В гостинице «Гараж» категорически отказались комментировать РИА Новости ситуацию, отметив, что директор отсутствует на месте.

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