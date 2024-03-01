Сальдо заявил о трех погибших при атаке БПЛА на авто в Херсонской области

Он также рассказал, что накануне в селе Коробки Каховского округа украинский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства, в результате чего были ранены два человека. Кроме того, в Чернянке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил личную машину, никто из людей не пострадал, подчеркнул Сальдо.