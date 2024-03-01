Сальдо заявил о трех погибших при атаке БПЛА на авто в Херсонской области

Он также рассказал, что накануне в селе Коробки Каховского округа украинский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства, в результате чего были ранены два человека. Кроме того, в Чернянке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил личную машину, никто из людей не пострадал, подчеркнул Сальдо.
«Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что три поселка в Курской области оказались обесточены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава региона Роман Старовойт уточнил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Накануне Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Курской области. Уточнялось, что атака киевского режима была пресечена около 22:00 мск.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.