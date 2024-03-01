«Антикор» подтвердил задержание Кожагапанова

«Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта (Кожагапанова — КазТАГ), который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы», — говорится в сообщении в пятницу.