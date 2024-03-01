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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

По факту нападения собаки на ребенка в Новокуйбышевске организована доследственная проверка.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произощел 1 марта 2024 года. После нападения собаки ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данным прокуратуры региона, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В январе текущего года в центре Новокуйбышевска произошло нападение бездомных собак на людей.

Андрей Сазонов.

несчастный случай
СК