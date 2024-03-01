В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.



Инцидент произощел 1 марта 2024 года. После нападения собаки ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.



По данным прокуратуры региона, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



В январе текущего года в центре Новокуйбышевска произошло нападение бездомных собак на людей.



Андрей Сазонов.