Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Инцидент произощел 1 марта 2024 года. После нападения собаки ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данным прокуратуры региона, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В январе текущего года в центре Новокуйбышевска произошло нападение бездомных собак на людей.
Андрей Сазонов.
В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка
По факту нападения собаки на ребенка в Новокуйбышевске организована доследственная проверка.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.