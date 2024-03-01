В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет

В центре Севастополя отключили свет, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов в своем телеграм-канале.
«Аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», — написал он.
Около 15:30 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. После этого сработала ПВО, по словам главы города, военные вели «работу по уничтожению воздушных целей». Спустя примерно час воздушную тревогу сняли.
Также перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту. Развожаев сообщил, что дым, который заметили в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт, — это применение табельных средств маскировки.