Пуля попала в стекла магазина, парковку оцепили: Что происходит на месте расстрела бизнесмена в Краснодаре 1 марта 2024

На месте убийства бизнесмена сейчас полно народу. Парковка рядом с магазинами, возле которых и случилась стрельба, оцеплена полицией. За сигнальной лентой — толпы зевак. Все обсуждают это громкое убийство.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА МЕСТЕ УБИЙСТВА БИЗНЕСМЕНА В ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА 1 МАРТА 2024.
— Когда мы услышали странные звуки, сначала подумали, что это какой-то хлопок, о которых, бывает, сообщают в городе. Выходить на улицу не стали, — рассказывает корреспонденту «КП» одна из продавщиц в магазине одежды. — А минут через десять услышали уже полицейскую сирену, возле магазина на улице начали собираться люди. Выскочили, а там — прямо у входа в наш магазин лежит мужчина в крови. Он припарковал свой внедорожник рядом с нами, тут же рядом как раз и парковка. Мы закрыли на полчаса свой магазин. К нам заходила полиция, опрашивала.
Через стену от этого магазина другой — в нем продают посуду. И одна из пуль попала в его окно.
— Пуля попала в стекло, оно вот-вот обвалится, — показывает на потрескавшееся окно магазина один из его сотрудников. — С нами уже поговорили следователи, сказали, ничего никому больше не рассказывать. Поэтому извините, больше мне сказать нечего.
ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА 1 МАРТА 2024
Погибшим оказался бизнесмен из Камеруна. Он почти 20 лет назад переехал жить в Краснодар, открыл тут ночной клуб. Но позже заведение закрылось, а мужчина стал заниматься фермерством. Его супруга тоже занимается бизнесом — у нее свой медицинский центр. Когда предприниматель подъехал на своем Лексусе к магазинам в центре Краснодара на улице Буденного, к нему подошел мужчина с ружьем и несколько раз выстрелил. Сообщается, что стрелявший потом сам позвонил в полицию и сдался. Он ждал приезда силовиков рядом с телом убитого бизнесмена. Сейчас он задержан.
К месту очевидцы вызвали скорую, но медики, приехавшие на место ЧП, лишь констатировали смерть мужчины. Примерно через час его тело увезли с места ЧП. И сейчас тут работают силовики — опрашивают сотрудников магазинов рядов, проводят следственные действия.
— Я живу в этом доме (убийство произошло рядом с жилым комплексом «Центральный», — прим.авт), вышла на маникюр, смотрю, полиции много, место лентой огорожено. Начала спрашивать у всех, что произошло. Когда узнала, что расстреляли мужчину, жутко так стало, это же практически под моими окнами, — рассказывает женщины в белой куртке.