Пуля попала в стекла магазина, парковку оцепили: Что происходит на месте расстрела бизнесмена в Краснодаре 1 марта 2024

— Когда мы услышали странные звуки, сначала подумали, что это какой-то хлопок, о которых, бывает, сообщают в городе. Выходить на улицу не стали, — рассказывает корреспонденту «КП» одна из продавщиц в магазине одежды. — А минут через десять услышали уже полицейскую сирену, возле магазина на улице начали собираться люди. Выскочили, а там — прямо у входа в наш магазин лежит мужчина в крови. Он припарковал свой внедорожник рядом с нами, тут же рядом как раз и парковка. Мы закрыли на полчаса свой магазин. К нам заходила полиция, опрашивала.