Российские военные рассказали, как уничтожили первый «Абрамс»

«Было удивление, что он выехал “на открытку” очень самоуверенно. Очень-очень они поверили в эту машину, видимо. На самом деле ничего такого необычного прямо не почувствовали, нужно было просто поразить его. У нас не было права на ошибку, так как он ехал “отрабатывать” по нашим ребятам. Нужно было его остановить любой ценой», — рассказал «Рассвет».