В селе Курской области повреждена АЗС при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Ранее в этот день губернатор сообщил, что три поселка в Курской области оказались обесточены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что света нет в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района.