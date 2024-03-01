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В селе Курской области повреждена АЗС при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Оборудование автозаправочной станции (АЗС) и два личных автомобиля повреждены в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Крупец Курской области. Об этом 1 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Источник: РИА "Новости"

«Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля», — говорится в его Telegram-канале.

Старовойд уточнил, что власти региона окажут помощь собственникам в ремонте и восстановлении имущества.

Ранее в этот день губернатор сообщил, что три поселка в Курской области оказались обесточены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что света нет в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района.

Накануне, 29 февраля, Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Курской области. Уточнялось, что атака киевского режима была пресечена около 22:00.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.