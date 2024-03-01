Российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить две ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).