Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.