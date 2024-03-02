«ВКС России 29 февраля нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе», — заявил он.
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.