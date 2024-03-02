Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом 1 марта сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ передавали, что в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв.

Также сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее Днепропетровск). Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву Харьковской области.

Кроме того, 1 марта сообщалось о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. При этом тогда воздушная тревога не объявлялась на территории страны.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.