Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ передавали, что в городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв.
Также сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее Днепропетровск). Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву Харьковской области.
Кроме того, 1 марта сообщалось о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. При этом тогда воздушная тревога не объявлялась на территории страны.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.