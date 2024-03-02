СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Ожидается, что рыбаки, которые в настоящее время находятся в море, передадут свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США в ближайшие выходные. Вслед за этим объект будет доставлен в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения.
Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сделал фотоснимки объекта и направил их в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.
Само ФБР отказалось на данном этапе комментировать ситуацию.