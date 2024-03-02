СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сделал фотоснимки объекта и направил их в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.