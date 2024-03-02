Условный срок за кражу у инвалида получила хабаровчанка

Как сообщили в краевом МВД , преступление произошло в начале июня 2023 года. Осужденная приехала из села Восточное в гости к подруге в Индустриальный район. На несколько дней она осталась у нее в общежитии на Аксенова.

Здесь же по соседству жил мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске. Подсудимая познакомилась с ним, помогала ему по хозяйству. В то же время она приметила у него сотовый телефон: когда он отвлекся, она зашла к нему и забрала гаджет.