В Уссурийске после жуткой находки в квартире задержали мужчину

Тело мужчины без признаков жизни, но с телесными повреждениями было обнаружено в квартире дома на Ивасика в Уссурийске в конце февраля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что умер он в результате асфиксии — удушение. Следователи завели уголовное дело по признакам убийства.