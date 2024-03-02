В Уссурийске после жуткой находки в квартире задержали мужчину

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности происшествия озвучили в следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю.
Тело мужчины без признаков жизни, но с телесными повреждениями было обнаружено в квартире дома на Ивасика в Уссурийске в конце февраля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что умер он в результате асфиксии — удушение. Следователи завели уголовное дело по признакам убийства.
Чуть позже был задержан и подозреваемый. Им оказался 42-летний знакомый погибшего. В ходе допроса он рассказал, как все было на самом деле.
Мужчины распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора. Когда аргументы кончились, в ход пошли кулаки. Во время драки один из приморцев задушил другого.
«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в рамках расследования назначены судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.