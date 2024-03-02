Выстроились линией: массовое ДТП произошло во Владивостоке

В новых медиа уточнили, что пока участники аварии ждали специалистов, мимо проезжал Toyota Crown. Он заметил, что авто не двигаются, слишком поздно, но все-таки успел применить экстренное торможение. Это рулевому не особо помогло, ведь сзади ехал второй «Приус», который протаранил ему бампер и придал ускорение.