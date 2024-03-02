Выстроились линией: массовое ДТП произошло во Владивостоке

Водитель Toyota Prius не выдержал дистанцию и влетел в Toyota Noah на низководном мосту во Владивостоке. Это послужило причиной столкновения других машин, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа уточнили, что пока участники аварии ждали специалистов, мимо проезжал Toyota Crown. Он заметил, что авто не двигаются, слишком поздно, но все-таки успел применить экстренное торможение. Это рулевому не особо помогло, ведь сзади ехал второй «Приус», который протаранил ему бампер и придал ускорение.
Получилась карусель: от удара «Краун» закрутился и врезался во впереди стоящий «Приус», а второй Toyota Prius в результате подрезал Toyota Noah. На месте работают сотрудники полиции, о пострадавших не сообщается.
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