МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на донецком направлении

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад в районах Нового, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки. Ранеными и убитыми противник на донецком направлении потерял до 410 военнослужащих. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей», — сказал он.