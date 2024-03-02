Минобороны России сообщило, что снайпер за одну ночь уничтожил отделение ВСУ

«Тут как на охоте, сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это времени ни занимало. Кто-то вылезает — ты отрабатываешь. Либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть, потому что, вот сколько раз было, после того как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня. Я выбираю позиции укрепленные, то есть работаю либо с каких-то бетонных сооружений, либо с тех мест, куда не подумают, где меня нужно искать», — сказал снайпер, добавив, что часто противник пытается вытеснить его минометным огнем.