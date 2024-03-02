Истребители Су-35С «приземлили» самолеты ВСУ на аэродромах

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ, пояснили в Минобороны.
«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — отметили в ведомстве.
Как сообщили накануне в Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата,