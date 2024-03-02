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Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы ВДВ взялЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на запорожском участке фронта и взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«В ходе одного из боев у данного населенного пункта (Вербовое — ред.) штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами, и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия», — сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, противник был обескуражен храбростью российских бойцов и не смог оказать достойного сопротивления.

«Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен, а оказавшие все-таки сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов», — дополнили в оборонном ведомстве.