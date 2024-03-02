Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

«В ходе одного из боев у данного населенного пункта (Вербовое — ред.) штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами, и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия», — сообщили в МО РФ.