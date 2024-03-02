Школьница попала под колеса авто в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, ребенок шел с собакой из магазина и торопился домой. Родители в это время были на работе. Около дома 37 по улице Калинина она решила перебежать дорогу — при этом пешеходный переход был в зоне видимости.