Школьница попала под колеса авто в Комсомольске-на-Амуре

Девочка переходила дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, ребенок шел с собакой из магазина и торопился домой. Родители в это время были на работе. Около дома 37 по улице Калинина она решила перебежать дорогу — при этом пешеходный переход был в зоне видимости.
В это время, около 19:46, по дороге ехал 36-летний водитель на Honda Airwave. Девочка выбежала на проезжую часть внезапно, из-за чего водитель не успел остановиться. Предварительно у пострадавшей диагностировали ушиб головы. Водитель был трезв.
По поводу аварии проводят проверку. С семьей проведут профилактическую беседу. Возможно, родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.