Умерла дизайнер Айрис Апфель

О смерти дизайнера сообщается на ее верифицированной странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее коммерческий агент Лори Сейл подтвердила Associated Press смерть Апфель. Причина не уточняется.
Айрис Апфель родилась в Нью-Йорке в еврейской семье в 1921 году. Ее мать была родом из России. Как пишет AP, прославилась своими неординарными, броскими нарядами, в которых сочеталась высокая мода и бижутерия. На общественные мероприятия она приходила в больших круглых очках в черной оправе, с ярко-красной помадой и короткими белыми волосами. Профиль госпожи Апфель в Instagram под конец жизни собрал около 3 млн подписчиков. На ее страницу в TikTok подписано 215 тыс. подписчиков.
Айрис Апфель и ее муж Карл владели компанией по производству текстиля Old World Weavers и специализировались на реставрационных работах. В числе прочего работали над проектами в Белом доме при шести разных президентах. Среди клиентов дизайнера были основательница Este Lauder Эсте Лаудер и шведская и американская актриса Грета Гарбо.
Леонид Уварчев