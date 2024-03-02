Умерла дизайнер Айрис Апфель

Айрис Апфель родилась в Нью-Йорке в еврейской семье в 1921 году. Ее мать была родом из России. Как пишет AP, прославилась своими неординарными, броскими нарядами, в которых сочеталась высокая мода и бижутерия. На общественные мероприятия она приходила в больших круглых очках в черной оправе, с ярко-красной помадой и короткими белыми волосами. Профиль госпожи Апфель в Instagram под конец жизни собрал около 3 млн подписчиков. На ее страницу в TikTok подписано 215 тыс. подписчиков.