В Башкирии сотрудники ДПС спасли водителя, у которого случился инсульт

Во время несения службы на улице Карла Маркса в Кумертау к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Ильфата Алимбекова и младшего лейтенанта полиции Ильмира Тимербулатова обратился мужчина. Он рассказал, что женщине за рулем автомобиля Datsun on-DO стало плохо. На водительском сидении полицейские обнаружили женщину без сознания.
Не дожидаясь скорую помощь, инспекторы погрузили водителя иномарки в патрульный автомобиль и отвезли ее в реанимационное отделение центральной больницы города. Медики диагностировали у женщины инсульт. По их словам, счет жизни пациента шел на минуты.