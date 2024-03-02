В Башкирии сотрудники ДПС спасли водителя, у которого случился инсульт

Во время несения службы на улице Карла Маркса в Кумертау к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Ильфата Алимбекова и младшего лейтенанта полиции Ильмира Тимербулатова обратился мужчина. Он рассказал, что женщине за рулем автомобиля Datsun on-DO стало плохо. На водительском сидении полицейские обнаружили женщину без сознания.