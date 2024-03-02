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В Башкирии сотрудники ДПС спасли водителя, у которого случился инсульт

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, у которого случился инсульт. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Источник: ГИБДД Башкирии

Во время несения службы на улице Карла Маркса в Кумертау к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Ильфата Алимбекова и младшего лейтенанта полиции Ильмира Тимербулатова обратился мужчина. Он рассказал, что женщине за рулем автомобиля Datsun on-DO стало плохо. На водительском сидении полицейские обнаружили женщину без сознания.

Не дожидаясь скорую помощь, инспекторы погрузили водителя иномарки в патрульный автомобиль и отвезли ее в реанимационное отделение центральной больницы города. Медики диагностировали у женщины инсульт. По их словам, счет жизни пациента шел на минуты.

ГИБДД