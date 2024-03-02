Путешественники из Новосибирска провалились в трещину на Байкале

Очередной провал авто на Байкале произошёл накануне, 1 марта. На этот раз в ледовый разлом попался путешественник из Новосибирска. В его внедорожнике находились две женщины и ребёнок, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду, выехав на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр между Бухтой Песчаной и посёлком Бугульдейка машина провалилась задними колёсами. Люди выбрались из автомобиля и позвонили спасателям.
На место прибыли сотрудники МЧС России, эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи.