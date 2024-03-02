Путешественники из Новосибирска провалились в трещину на Байкале

Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду, выехав на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр между Бухтой Песчаной и посёлком Бугульдейка машина провалилась задними колёсами. Люди выбрались из автомобиля и позвонили спасателям.