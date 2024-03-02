В Уфе появилась новая схема мошенничества

Жительнице Калининского района Уфы позвонил неизвестный и, представившись работником бизнес-центра, предложил вернуть денежные средства, ранее вложенные ею в печально известную в 90-х финансовую пирамиду «МММ».
Он пояснил, что деньги всех неудавшихся вкладчиков якобы находятся на специальном счёте и ждут своих хозяев, кроме этого им положена ещё и дополнительная компенсация.
Под предлогом оплаты комиссии, страхования и налогов за вымышленную компенсацию пенсионерка перевела мошенникам более 600 тысяч рублей.
Стоит знать, что по телефону никакие компенсации не выплачиваются, напомнили в МВД по РБ.