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В Уфе появилась новая схема мошенничества

Аферисты нового поколения начали использовать «достижения» своих предшественников.
Источник: Башинформ

Жительнице Калининского района Уфы позвонил неизвестный и, представившись работником бизнес-центра, предложил вернуть денежные средства, ранее вложенные ею в печально известную в 90-х финансовую пирамиду «МММ».

Он пояснил, что деньги всех неудавшихся вкладчиков якобы находятся на специальном счёте и ждут своих хозяев, кроме этого им положена ещё и дополнительная компенсация.

Под предлогом оплаты комиссии, страхования и налогов за вымышленную компенсацию пенсионерка перевела мошенникам более 600 тысяч рублей.

Стоит знать, что по телефону никакие компенсации не выплачиваются, напомнили в МВД по РБ.