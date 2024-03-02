Мать и сожителя осуждённой обвинили в даче ложных показаний в Тайшете

Расследование уголовного дела о даче ложных показаний в суде в отношении двоих местных жителей завершили в Тайшете. Противоправные действия фигуранты совершили в конце декабря 2022 года.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, началось всё с того, что осенью 2022 года мать и сожителя обвиняемой по делу об истязаниях и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вызвали на допрос в качестве свидетелей. Чтобы помочь женщине избежать уголовной ответственности, они дали заведомо ложные показания.
Однако следователи выяснили, что показания этих свидетелей не соответствовали действительности. Обвиняемую признали виновной и осудили. Дело же лжесвидетелей передали в суд для рассмотрения по существу.