В Башкирии судят организаторов финансовой пирамиды, похитивших 1,7 млрд рублей

В Орджоникидзевском суде Уфы начались судебные прения по делу обманутых вкладчиков «Инвестсоцвклада». На скамье подсудимых — создатели финансовой аферы Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов. По версии следствия, за пять лет мужчины умудрились обмануть почти 4300 жителей Башкирии, похитив у них более 1,7 млрд рублей. Людям обещали высокие проценты по вкладам, но на самом деле дивиденды доверчивые граждане получали по принципу финансовой пирамиды — за счет новых пайщиков.
Как сообщили в прокуратуре РБ, в 2015 году Евгений Митин создал в Уфе потребительский кооператив под названием «Социнвествклад», созвучным с одним из известных банков. Но банкиры обратились в суд, потребовав изменить схожее название со своим финансовым учреждением. Тогда кооператив переименовали в «Инвестсоцвклад». В деятельность пирамиды 50-летний Евгений Митин вовлек Рима Нурлыгаянова и других людей, неустановленных следствием.
К тому времени, когда пришлось сменить название, горе-финансисты уже успели развернуться по всей республике и открыть филиалы в 11 крупных городах Башкирии. Доверчивые люди продолжали нести свои деньги и верили, что получат обещанные 15 процентов годовых. Предполагалось, что кооператив инвестирует в разные проекты, но на самом деле он только привлекал других членов. Позже число офисов достигло уже 21. При этом организация не была кредитной и у нее не было лицензии Банка России.
«Инвестсоцвклад» просуществовал до 2019 года, а потом офисы внезапно закрылись. Евгений Митин до своего ареста пытался скрыться за рубежом. В марте 2020 года Верховный суд РБ отпустил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Эксперты полагают, что четыре адвоката, которых нанял небедный Митин, и сумели убедить Верховную Фемиду, что их подзащитный страдает в СИЗО.
Сегодня аферистов обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным следствия, все украденные деньги хитроумные кооператоры потратили на себя. Один из них приобрел несколько объектов недвижимости в Уфе.
Гособвинитель на судебном процессе запросил для финансовых мошенников 18 и 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Приговор для них прозвучит в скором времени. Правда, несмотря на осуждение финансовых кооператоров, вкладчики вряд ли уже смогут вернуть свои деньги.