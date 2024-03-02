В Башкирии судят организаторов финансовой пирамиды, похитивших 1,7 млрд рублей

К тому времени, когда пришлось сменить название, горе-финансисты уже успели развернуться по всей республике и открыть филиалы в 11 крупных городах Башкирии. Доверчивые люди продолжали нести свои деньги и верили, что получат обещанные 15 процентов годовых. Предполагалось, что кооператив инвестирует в разные проекты, но на самом деле он только привлекал других членов. Позже число офисов достигло уже 21. При этом организация не была кредитной и у нее не было лицензии Банка России.