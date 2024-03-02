В Уфе 94-летняя женщина попала под колеса автомобиля

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
В результате аварии 94-летняя женщина получила перелом руки и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту ДТП начато административное разбирательство.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
В результате аварии 94-летняя женщина получила перелом руки и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту ДТП начато административное разбирательство.