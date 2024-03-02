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В Уфе 94-летняя женщина попала под колеса автомобиля

Вчера, 1 марта, около 13:00 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, при заднем ходе напротив дома 54 по улице Революционная, сбил пожилую женщину, которая находилась позади.
Источник: ГИБДД по РБ

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

В результате аварии 94-летняя женщина получила перелом руки и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.

По факту ДТП начато административное разбирательство.