Массовый падеж лошадей: Минсельхоз будет разбираться в ситуации на севере Казахстана

По данным управления ветеринарии Акмолинской области, с декабря 2023 года по настоящее время в регионе зафиксирован падёж 117 голов лошадей, из которых состоят на учёте только 27 лошадей. Остальные лошади на учёте не состоят, и их владельцы неизвестны.