Массовый падеж лошадей: Минсельхоз будет разбираться в ситуации на севере Казахстана

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Минсельхоз разбирается в причинах массового падежа лошадей на севере страны, для чего руководство выехало в районы бедствия, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в середине февраля в Акмолинской области из-за метели и обледенения пастбищ от истощения пал молодняк и старые животные.
По данным МСХ, в селе Мамай района Биржан-Сал на учёте состоит 1116 голов лошадей.
«Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населённых пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных», — говорится в сообщении.
А в Аккольском районе на учёте 1220 голов лошадей частного сектора и 290 голов крестьянских хозяйств. Однако из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебенёвке, к населённому пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам.
В итоге там пало 55 голов лошадей.
«Падёж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов», — подвели итоги в Минсельхозе.
Были предприняты меры:
на стойловое содержание перевели 73,5 тысячи голов лошадей личных подсобных хозяйств,
на тебенёвке с дневным выпасом находится 71,8 тысячи голов лошадей (ночью их загоняют в загоны с подкормкой).
Заместитель акима области возглавил оперативный штаб. На места дополнительно подвозят сено, а также фуражное зерно), проводят ревизию остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств.
Для обеспечения доступа к подножному корму разрыхляют почву и удаляют поверхностный слой снежного покрова.
По данным управления ветеринарии Акмолинской области, с декабря 2023 года по настоящее время в регионе зафиксирован падёж 117 голов лошадей, из которых состоят на учёте только 27 лошадей. Остальные лошади на учёте не состоят, и их владельцы неизвестны.