В Крыму на пункте пропуска «Джанкой» под днищем машины обнаружили взрывное устройство

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска “Джанкой” в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.