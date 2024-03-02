В Крыму на пункте пропуска «Джанкой» под днищем машины обнаружили взрывное устройство

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска “Джанкой” в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.
Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, где прибывшие на место специалисты-взрывотехники обезвредили СВУ. Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.
Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности, добавил собеседник агентства.
Пункт пропуска «Джанкой» расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.