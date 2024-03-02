Выбиты окна, люди ждут на улице. При падении беспилотника на Пискаревском пострадали несколько домов

О вспышке и сильном взрыве в Красногвардейском районе Петербурга горожане начали сообщать чуть позже 7 часов утра. По предварительным данным, в жилой дом 161 на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. Пострадавших нет, но сама пятиэтажка получила повреждения: выбито множество окон, искорежены балконы, во дворе огромное количество обломков и небольшие огненные очаги.