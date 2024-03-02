Выбиты окна, люди ждут на улице. При падении беспилотника на Пискаревском пострадали несколько домов

Соседние дома тоже получили повреждения в результате взрыва в пятиэтажке на Пискаревском проспекте, 161. Туда, предварительно, прилетел беспилотник. Кадры с места событий «Фонтанке» присылают читатели.
По словам одного из местных жителей, в доме № 159 на Пискаревском в нескольких квартирах выбило стекла. «До взрыва было слышно гул самолета или что-то такого», — говорит мужчина.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в соседних домах много где выбиты стекла. «Люди бедные с собачками с кошками ждут на улице, на детских площадках», — рассказал он.
О вспышке и сильном взрыве в Красногвардейском районе Петербурга горожане начали сообщать чуть позже 7 часов утра. По предварительным данным, в жилой дом 161 на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. Пострадавших нет, но сама пятиэтажка получила повреждения: выбито множество окон, искорежены балконы, во дворе огромное количество обломков и небольшие огненные очаги.