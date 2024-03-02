В Новосибирске 14-летнюю девочку насмерть сбила электричка

В субботу, 2 марта, ЧП произошла на станции Матвеевка: там 14-летняя девочку, которая пыталась перебежать пути, насмерть сбила электричка. Информацию об этом подтвердили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.
— Около 11 часов девочка перебегала пути перед электричкой Новосибирск — Искитим, ее зацепило, — пояснила КП-Новосибирск Анна Щербакова, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.
Девочка получила серьезные травмы, ее передали врачам. Но спасти школьницу медикам не удалось.