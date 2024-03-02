Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу

«Афалина — самец, мальчик возраст порядка 2−3 года. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селедка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови», — рассказали в «Безмятежном море».