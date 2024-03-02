Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Дельфин — афалина, который выбросился на берег у Евпатории и был перевезен в карантинный бассейн, получает терапию и начал самостоятельно принимать пищу, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов «Безмятежное море».
Молодая краснокнижная афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли млекопитающее в карантинный бассейн. Соруководитель организации «Безмятежное море» Анастасия Постникова сообщила что дельфин жив, взяты анализы и проводится терапия.
«Афалина — самец, мальчик возраст порядка 2−3 года. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селедка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови», — рассказали в «Безмятежном море».
Наиболее часто китообразные, выбросившиеся на берег, страдают от заболеваний легких, отметили в центре. У афалины наблюдается лейкоцитоз, говорящий о наличии инфекционно-воспалительного процесса в организме, поэтому в центре планируют провести ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние внутренних органов. После всех дополнительных исследований можно будет говорить об окончательном диагнозе, отметили в центре.
Центр «Безмятежное море» реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За 2017−2022 годы центр зафиксировал свыше 3 тысяч выбросов черноморских китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов.