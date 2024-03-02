Губернатор Беглов раскрыл подробности удара БПЛА по Петербургу

Александр Беглов заявил, что атака беспилотника на дома обошлась без жертв.
«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале.
Губернатор также возглавил оперштаб. Он уточнил, что в результате происшествия жертв нет. По его словам, сейчас нужно оценить характер повреждений для дальнейшей помощи жильцам.
Ранее СМИ писали о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате инцидента были обесточены два здания. В некоторых квартирах начался пожар, из помещений эвакуировали 100 человек.