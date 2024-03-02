Студента избили и пытались ограбить в магазине в Актобе

19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой.
Полицейские города в ходе оперативных мероприятий установили личность и задержали двух подозреваемых 18 и 19 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.