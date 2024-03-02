Полицейский попал в больницу с отравлением, спасая соседей из пожара

Инцидент произошел 1 марта в Байганинском районе — Адил-Кахар Кадиров выйдя из дома на работу заметил, что с соседнего дома идет густой дым. Полицейский направился к дому, зашел и увидел, что дом полностью охвачен огнем.
Он разбудил хозяйку и вынес по одному троих несовершеннолетних детей. Когда выносил самого младшего 5-летнего ребенка потерял сознание и упал.
«В это время подоспели пожарники и медики, которые помогли выбраться из дома. С отравлением полицейский был госпитализирован в больницу. Сейчас жизни и здоровью отважного стражи порядка ничего не угрожает», — говорится в сообщении МВД.
Министерство также поделилось фотографией полицейского.
Последствия огня в доме были сильные — на фотографии видно, что пламя и дым оставили после себя много сажи.
Ранее мы писали, что других полицейских Актюбинской области накажут за незаконное уголовное дело в отношении бизнесмена.