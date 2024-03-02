По информации издания, украинец отправлял в Британию по пять посылок в неделю. Он может быть связан с по меньшей мере 130 смертями в королевстве. Отмечается, что на Закутенко вышли через подставное лицо, сделав у него заказ.
По данным Би-Би-Си, киевлянин при помощи онлайн-форума продавал то же вещество, что и канадец Кеннет Лоу, которому в декабре 2023 года предъявили обвинения в 14 убийствах. Как сообщает агенство, Закутенко продавал яд по меньшей мере с ноября 2020 года. По данным издания, химикат, который распространял украинец, можно продавать легально в Британии, но поставщики должны удостовериться, что его будут применять в законных целях.
Как сообщила профессор Амрита Аглувалия, которая проводила анализ крови погибших, с 2019 года по меньшей мере 133 человека могли умереть от вдыхания этого вещества.
15 февраля польский портал RMF24 сообщил, что во Вроцлаве на западе Польши задержали гражданина Украины, готовившего диверсии в городе. Как уточняет портал, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее, 15 января, сообщалось, что четырех диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Как отмечалось, украинские боевики сдались в плен в конце августа прошлого года в Брянской области.