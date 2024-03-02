СМИ узнали о причастности украинца к отравлению ядом не менее 130 британцев

По данным Би-Би-Си, киевлянин при помощи онлайн-форума продавал то же вещество, что и канадец Кеннет Лоу, которому в декабре 2023 года предъявили обвинения в 14 убийствах. Как сообщает агенство, Закутенко продавал яд по меньшей мере с ноября 2020 года. По данным издания, химикат, который распространял украинец, можно продавать легально в Британии, но поставщики должны удостовериться, что его будут применять в законных целях.