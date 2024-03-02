2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле столкнулись три легковушки и автобус. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.



Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло 1 марта вечером. Водитель легковушки «БМВ» ехал по путепроводу ул. Ильича со стороны ул. Луговой, при перестроении он совершил касательное столкновение с автобусом МАЗ. В результате этого водитель потерял контроль над управлением, создал аварийную ситуацию легковушке «Рено» и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ограждение путепровода. В свою очередь автомобиль «Рено» столкнулся с движущимся во встречном направлении транспортным средством «Фольксваген».



Водитель автомобиля «Рено» и пассажир автомобиля «Фольксваген» были доставлены в медучреждение.



По факту специалисты проводят проверку.