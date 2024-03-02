В Красноярске загорелся склад

«В 10:58 (6:58 мск — ред.) местного времени по ул. Полигонная краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв м… На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.