В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф

Он отметил, что специалисты установили личность водителя — им оказался 20-летний уфимец. «За совершенные правонарушения молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Пассажирка также была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения», — пояснил начальник ГИБДД региона.