Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель

Авария произошла на 25 километре автодороги в Нахимовском районе Севастополя на подъезде к поселку Кача около двух часов ночи.
«25-летний водитель фургона Volkswagen неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.
По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. В машине также находились два пассажира. Они не пострадали.
На месте дорожной аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия.
«По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим водителем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточняют в Управлении МВД России по Севастополю.
В конце февраля ДТП произошлона трассе Таврида. Водитель автомобиля марки «ГАЗ», двигаясь по автодороге «Керчь — Симферополь — Севастополь», на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал на информационный дорожный знак. В результате произошло возгорание автомобиля. Водитель был госпитализирован.