Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель

В конце февраля ДТП произошлона трассе Таврида. Водитель автомобиля марки «ГАЗ», двигаясь по автодороге «Керчь — Симферополь — Севастополь», на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал на информационный дорожный знак. В результате произошло возгорание автомобиля. Водитель был госпитализирован.