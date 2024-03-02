На Байкале жители Новосибирска провалились на машине под лед

В итоге у мыса Красный Яр машина провалилась под лед задними колесами. Люди смогли выбраться из машины и позвонили в оперативные службы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали женщин и ребенка на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину.