На Байкале жители Новосибирска провалились на машине под лед

Во внедорожнике находились мужчина, две женщины и 10-летняя девочка. Водитель решил срезать путь и проехаться по льду Байкала, чтобы быстрее добраться из Иркутской области в Бурятию.
В итоге у мыса Красный Яр машина провалилась под лед задними колесами. Люди смогли выбраться из машины и позвонили в оперативные службы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали женщин и ребенка на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину.
«Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи», — пишет пресс-служба.