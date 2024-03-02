Под Уяром в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

В итоге женщина-водитель погибла на месте. Ее пассажиры, дети 4 и 9 лет, выжили. Их доставили в больницу. По информации МЧС по Красноярскому краю, зажатых в искореженных машинах людей пришлось освобождать сотрудникам местной пожарно-спасательной части.