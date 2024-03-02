Под Уяром в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

2 марта по Уяром (на 928 километре трассы Р-255 «Сибирь») произошло смертельное ДТП. «Тойота Витц» под управлением 38-летней женщины выехала на встречку и столкнулась с «Шевроле Нива», за рулем которого был 67-летний водитель.
В итоге женщина-водитель погибла на месте. Ее пассажиры, дети 4 и 9 лет, выжили. Их доставили в больницу. По информации МЧС по Красноярскому краю, зажатых в искореженных машинах людей пришлось освобождать сотрудникам местной пожарно-спасательной части.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, которые продолжают работать на месте происшествия. Уже известно, что не все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.
Кроме этого, автополицейские отмечают, что на федеральной дороге Р-255 сохраняются сложные дорожные условия. Они призывают водителей быть предельно осторожными, отказаться от обгонов и других рискованных маневров.