Застрявшую в заборе косулю спасли под Новосибирском

«Вывезли косулю к месту, где проводили биотехнические мероприятия. К хаотично разбросанному сену и твердо вложенным в бруски солонцам. Для нее еще не надкусанное сено и не облизанные солонцы станут антистрессовым нашатырем», — написал Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.