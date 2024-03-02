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Застрявшую в заборе косулю спасли под Новосибирском

В Новосибирской области спасли косулю, которая застряла в заборе.
Источник: соцсети

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

По словам министра природы Новосибирской области, косуля застряла в заборе в Каргатском районе.

«Вывезли косулю к месту, где проводили биотехнические мероприятия. К хаотично разбросанному сену и твердо вложенным в бруски солонцам. Для нее еще не надкусанное сено и не облизанные солонцы станут антистрессовым нашатырем», — написал Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что после спасения косулю выпустят обратно в дикую природу.

флора и фауна