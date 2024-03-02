Застрявшую в заборе косулю спасли под Новосибирском

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
По словам министра природы Новосибирской области, косуля застряла в заборе в Каргатском районе.
«Вывезли косулю к месту, где проводили биотехнические мероприятия. К хаотично разбросанному сену и твердо вложенным в бруски солонцам. Для нее еще не надкусанное сено и не облизанные солонцы станут антистрессовым нашатырем», — написал Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что после спасения косулю выпустят обратно в дикую природу.