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Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 800 квадратов.

БАРНАУЛ, 2 мар — РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону.

«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.

Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.

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