Пожар на складе в Красноярске локализовали

БАРНАУЛ, 2 мар — РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону.
«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 10:58 (6:58 мск) по улице Полигонная в Красноярске произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.
Как пишут в местных пабликах, горел пивоваренный завод Zelen.