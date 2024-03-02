Житель Кокшетау поплатился за наркотики: суд вынес приговор

В Кокшетауском городском суде проведено открытое судебное заседание в отношении жителя города за хранение психотропных веществ в особо крупном размере.
Установлено, что гражданин «К» через мессенджер «Telegram» приобрел психотропные вещества, которые ему оставили в условном месте в виде «закладки».
Находясь там же, гражданин «К» употребил психотропные вещества и направился на поиски второй «закладки» где и был задержан сотрудниками полиции.
В момент задержания гражданин «К» находился в состоянии наркотического опьянения.
Судом гражданин «К» признан виновным и осужден к 4 годам лишения свободы в учреждении уголовно — исполнительной системы средней безопасности.
Одновременно судом гражданину «К» назначено лечение от наркомании.
Для профилактики употребления наркотиков среди молодежи, на судебном заседании в качестве слушателей присутствовали студенты.