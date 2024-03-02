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Житель Кокшетау поплатился за наркотики: суд вынес приговор

К 4 годам лишения свободы приговорен житель города Кокшетау за хранения синтетических наркотиков, передает DKNews.kz.
Источник: AP 2023

В Кокшетауском городском суде проведено открытое судебное заседание в отношении жителя города за хранение психотропных веществ в особо крупном размере.

Установлено, что гражданин «К» через мессенджер «Telegram» приобрел психотропные вещества, которые ему оставили в условном месте в виде «закладки».

Находясь там же, гражданин «К» употребил психотропные вещества и направился на поиски второй «закладки» где и был задержан сотрудниками полиции.

В момент задержания гражданин «К» находился в состоянии наркотического опьянения.

Судом гражданин «К» признан виновным и осужден к 4 годам лишения свободы в учреждении уголовно — исполнительной системы средней безопасности.

Одновременно судом гражданину «К» назначено лечение от наркомании.

Для профилактики употребления наркотиков среди молодежи, на судебном заседании в качестве слушателей присутствовали студенты.