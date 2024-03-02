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В Краснодаре ученица принесла в школу нож: сообщение проверяет полиция

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Полиция Краснодара начала проверку сообщений о том, что одна из учениц принесла нож в учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что работа ведется после выявленной в интернете информации. В публикации говорится, что девочка ходила по школе и размахивала ножом. Потом заперлась в туалете.

«Достоверность указанных в публикации сведений будет проверена и принято законное решение. По предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили», — говорится в сообщении.

Также, по информации правоохранителей, данный факт не подтверждают и записи камер видеонаблюдения.

В прошлом году подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика. Пострадавшего госпитализировали в больницу.