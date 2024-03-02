В Краснодаре ученица принесла в школу нож: сообщение проверяет полиция

Сообщается, что работа ведется после выявленной в интернете информации. В публикации говорится, что девочка ходила по школе и размахивала ножом. Потом заперлась в туалете.
«Достоверность указанных в публикации сведений будет проверена и принято законное решение. По предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили», — говорится в сообщении.
Также, по информации правоохранителей, данный факт не подтверждают и записи камер видеонаблюдения.
В прошлом году подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика. Пострадавшего госпитализировали в больницу.