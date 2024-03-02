В Ташобласти майнер незаконно использовал электроэнергии на 1 млрд сумов

Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями соответствующих организаций выявили в Янгиюле факт незаконного использования энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В частности, в жилом доме в махалле «Янги бог» города Янгиюля обнаружили майнинг-ферму, работающую в коммерческих целях.
Сообщается, что владелец майнинг-фермы самовольно подключился к электросети общего пользования. В результате майнер незаконно использовал 226,5 тыс. кВт/ч электроэнергии на 1 млрд сумов.
По данному факту в отношении владельца майнинг-фермы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 169 УК РУз (Кража). Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.