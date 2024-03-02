Рыбаки продолжают проваливаться под лед

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Сообщается, что спасатели получили вызов и прибыв к месту происшествия увидели двоих мужчин, которые находились на льду на расстоянии около 150 метров от берега.



Двое сотрудников МЧС с помощью спасательной доски добрались до рыбаков, «они были оба мокрые, но в спасательных жилетах».



По очереди их доставили их на берег. Спасенных осмотрели медики, госпитализация им не потребовалась.



«Мужчины 1980 и 1976 годов рождения приехали из столицы накануне утром, чтобы порыбачить. Они предварительно измерили лед, с их слов, его толщина была около 15 см, и только потом вышли на промысел. Они расставили приманки и вернулись на берег. После обеда снова вышли на лед проверить улов, внезапно один из них ушел под воду, товарищ помог ему выбраться, однако в ту же секунду они оказались в полынье уже вдвоем. Выбравшись на лед, мужчины не рискнули двигаться дальше и позвонили спасателям», — говорится в сообщении.



В свою очередь, ОСВОД призывает завершить сезон зимней рыбалки. Сообщается, что с начала года на водоемах Беларуси погибли 23 человека.