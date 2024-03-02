Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, 92-летня женщина госпитализирована из-за стресса, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
«За помощью к специалистам обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи. В том числе — 2 реанимационных.
«Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», — уточнили в комитете по здравоохранению.
В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили РИА Новости, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, соцработники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.
Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.
Частично пострадало остекление балконов двух домов, жители поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.