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Антикор задержал депутата в Северном Казахстане

Сотрудники Антикоррупционной службы в Северо-Казахстанской области задержали депутата областного маслихата Павла Булаева. Об этом пишет Qazaqstan Media, передает Tengrinews.kz.

Долгие годы он возглавляет ГКП на ПХВ «Очистные, водопропускные и водоотводные сооружения» акимата Петропавловска. По данным издания, задержание депутата и директора коммунального предприятия Павла Булаева подтвердили в Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области. Там отметили, что дело связано с его основной работой.

«Он подозревается в хищении бюджетных средств. Взят под стражу», — сказали в департаменте по противодействию коррупции по СКО.

Отмечается, что депутатом областного маслихата Павел Булаев стал год назад. Его избрали по одномандатному территориальному избирательному округу № 13 от партии «Ақ жол».