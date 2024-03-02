Антикор задержал депутата в Северном Казахстане

Долгие годы он возглавляет ГКП на ПХВ «Очистные, водопропускные и водоотводные сооружения» акимата Петропавловска. По данным издания, задержание депутата и директора коммунального предприятия Павла Булаева подтвердили в Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области. Там отметили, что дело связано с его основной работой.
«Он подозревается в хищении бюджетных средств. Взят под стражу», — сказали в департаменте по противодействию коррупции по СКО.
Отмечается, что депутатом областного маслихата Павел Булаев стал год назад. Его избрали по одномандатному территориальному избирательному округу № 13 от партии «Ақ жол».