Антикор задержал депутата в Северном Казахстане

Долгие годы он возглавляет ГКП на ПХВ «Очистные, водопропускные и водоотводные сооружения» акимата Петропавловска. По данным издания, задержание депутата и директора коммунального предприятия Павла Булаева подтвердили в Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области. Там отметили, что дело связано с его основной работой.